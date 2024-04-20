Росію вночі масово атакували безпілотники: що відомо

Вночі низка регіонів Росії пережила атаку безпілотників.

Про це пишуть росЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

За даними відомства, сили ППО за ніч перехопили та знищили 50 "українських безпілотників" із них:

26 – над територією Бєлгородської області;

10 – над територією Брянської області;

8 – над територією Курської області;

2 – над Тульською областю та по одному – над територіями Смоленської, Рязанської, Калузької та Московської областей

Нагадаємо:

Цієї ночі у Брянській, Калузькій та Бєлгородській областях Росії губернатори повідомляли про вибухи та атаки безпілотників.

Зокрема, губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що в регіоні горить об'єкт енергетичної інфраструктури. За його словами, над областю було збито 6 безпілотників.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що у селі Пороз Грайворонського міського округу внаслідок атаки БпЛА загинули два місцевих мешканці.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша заявив, що у Малоярославецькому районі внаслідок вибуху БПЛА в районі електропідстанції було пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

Про атаку безпілотників в області також повідомляв губернатор Курської області Роман Старовойт. За його словами, російська ППО збила щонайменше п'ять БпЛА.

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