Буданов повідомив, чим саме було збито російський Ту-22М3

Українські захисники збили російський бомбардувальник Ту-22М3 за допомогою ЗРК С-200.

Про це в коментарі The War Zone заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

В ексклюзивному коментарі виданню начальник ГУР повідомив, що російський бомбардувальник був збитий зенітно-ракетним комплексом дальнього радіусу дії С-200.

Раніше Буданов розповів, що українські захисники тиждень вичікували, доки російський бомбардувальник Ту-22М3 вийде на потрібний рубіж, щоб його знищити.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЦЕ КОМБО! ЗСУ збили російський Ту-22М3, який випустив ракети по Україні!

Нагадаємо, над Ставропольським краєм РФ впав стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. І не просто впав, а його збили українські військові. Цей літак саме відстрілявся ракетами по території України і відчув на собі миттєву карму.