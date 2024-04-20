Нестача ППО в Україні дозволяє росіянам просуватись на фронті - ISW

Слабкість та обмеженість української протиповітряної оборони дозволяє російським окупаційним військам швидко просуватися вперед на землі, зокрема поблизу Часового Яру.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Здатність російських літаків діяти на глибині понад 100 кілометрів в українському повітряному просторі поблизу лінії фронту без значних втрат вказує на те, що українська протиповітряна оборона в цьому районі наразі є недостатньою, щоб стримувати або забороняти російським літакам діяти", — йдеться у тексті звіту.

А оскільки російські літаки можуть вільно себе почувати на певних критично важливих ділянках фронту та прикривати піхоту з повітря, це дозволяє російським окупаційним військам просуватись вперед й на землі.

"Українським силам все ще доводиться витрачати значні кошти на укомплектування матеріально-технічних засобів і визначати пріоритети в розподілі своїх обмежених засобів ППО на різних ділянках фронту, що дозволяє російській авіації підтримувати більш послідовні і швидкі успіхи на землі, зокрема в районі Часів Яру", — зазначили в ISW.

Раніше директор ЦРУ Вільям Бернс попередив американських законодавців: якщо США не нададуть військової підтримки, Україна може програти війну проти Росії до кінця року.

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