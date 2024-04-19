Україна може програти війну до кінця 2024 року - директор ЦРУ

Директор ЦРУ Вільям Бернс попередив американських законодавців: якщо США не нададуть військової підтримки, Україна може програти війну проти Росії до кінця року.

Про це пише видання Politico.

"Із поштовхом, який принесе військова допомога, як практично, так і психологічно, я думаю, що українці будуть цілком здатні протриматися протягом 2024 року і зруйнувати зарозумілу думку Путіна про те, що час – на його боці", – сказав він.

"Без додаткової допомоги картина буде набагато жахливішою. Є цілком реальний ризик того, що українці можуть програти на полі бою до кінця 2024 року або принаймні поставити Путіна в положення, коли він зможе диктувати умови політичного врегулювання", – додав директор ЦРУ.

Нагадаємо, 27 грудня президент США Джо Байден підписав останній пакет допомоги Києву, на який були кошти згідно з його повноваженнями. До цього пакета на 250 мільйонів доларів увійшли боєприпаси для засобів протиповітряної оборони, реактивних систем залпового вогню та артилерії, а також протитанкові засоби та інше обладнання.

Голосування в Палаті представників США щодо допомоги Україні відбудеться не раніше середини квітня, а, можливо, й пізніше. Спікер Майк Джонсон все ще шукає шляхи помʼякшення опозиції з боку республіканців.

Видання ABC News повідомило, що лідер більшості Демократичної партії у Сенаті США Чак Шумер заявив, що в Конгресі США "досягли консенсусу" для швидкого надання допомоги Україні та Ізраїлю.