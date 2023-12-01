У США вважають перемогою те, що Україна вистояла у війні з РФ — Гетьманчук

У Сполучених штатах вважають перемогою хоча б те, що Україна вистояла у боротьбі проти російських окупантів.

У США можуть продати як "перемогу" те, що Україна не впала у війні з РФ.

Про це директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук розповіла в інтерв'ю ТСН.ua.

"Для адміністрації Байдена, для тих людей, які розробляють стратегію щодо нашого регіону (не тільки України, але й Росії), для них те, що Україна вистояла як держава, не зважаючи на ті нові окуповані території, які, на жаль, у нас з'явилися, це вже перемога. Тобто вони це можуть позиціонувати, вони це можуть продати, як часткову перемогу", - сказала вона.

Публічно у США завжди стверджували, що перемогу має визначати Україна, і вони пристануть на те бачення, яке є в Україні.

"Але, на жаль, ми сьогодні бачимо, що вони не вважають це бачення реалістичним. Принаймні до президентських виборів Сполучених Штатів", - сказала Гетьманчук.

Вона додала, що президент США Байден в політиці вже понад п'ятдесят років. Це людина з "політичною закалою", тому розуміння перемоги у нього інше.

Крім того, за словами Гетьманчук, частину проблем, які сьогодні Україна має з Конгресом саме через те, що Байден не пояснював американському народові, що стоїть на кону цієї підтримки України.

"Є дуже глибокі переконання в самого президента Байдена, які я не впевнена чи може зруйнувати Саліван (радник президента США з національної безпеки - ред.) чи хтось інший з адміністрації. Ми бачимо слово "перемога" лише в контексті Росії, що Путін не повинен перемогти. Але він не каже, що Україна повинна перемогти. Він в контексті України каже про успіх. І тоді виникає питання: "Успіх для чого? Для того, щоб сісти за стіл переговорів? Чи щоб повернувся сталий мир і більше така агресія не повторилася?" - каже Альона Гетьманчук.

Вона додала, що адміністрація Байдена "загнала себе у багато пасток за ці півтора роки", і зараз вони "намагаються метушливо з деяких з них вийти, але зробити це дуже, дуже складно".

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зазначимо, що позиція України щодо переговорів із Росією вже давно відома й озвучена сотні разів на різних поважних майданчиках. А от що вкладає в це Захід – досі незрозуміло. Як і те, що саме Захід розуміє під підтримкою України "так довго, як це буде потрібно". Тому в цьому тексті ТСН.ua покаже читачам цю різницю підходів Києва й наших союзників, яка на другому році повномасштабної війни, на жаль, все ще існує.

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