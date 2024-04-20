День ангела 20 квітня: кого та як вітати з іменинами

20 квітня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 20 квітня

20 квітня 2024 року привітайте з іменинами Гаврила, Григорія, Миколу, Олександра, Теодора (Федора).

Гаврило — походить від давньоарамейського слова, що означає "Бог — моя сила". Ще від дитинства хлопчик володіє особливою силою та міцністю. Але дитина може мати надто чутливу нервову систему. В дорослому віці стає завзятим, з високими амбіціями.

Григорій — давньогрецьке ім'я, яке можна перекласти як "не спати". Хлопчик досить активний і непосидючий, досить веселий та кмітливий. В дорослому віці стає доброзичливим, але йому важко контролювати свої емоції.

Микола — походить від давньогрецького імені, яке означає "переможець народів". У дитинстві хлопчик спокійний, рідко вередує та легко заводить нові знайомства. У дорослому віці має аналітичний розум, може похвалитися витримкою.

Олександр — давньогрецьке ім'я, яке перекладається як "захисник". Вже в дитинстві хлопчик проявляє такі риси, як сміливість та впертість. В дорослому віці стає справжнім лідером, хоча і залишається інтровертом.

Теодор (Федір) — походить від давньогрецького слова, що означає "Божий дар". В дитинстві дещо впертий, дуже енергійний, любить активні ігри. В дорослому віці стає ревнивим. Йому подобається завойовувати жінок.

День ангела 20 квітня — душевні привітання в прозі і віршах

День ангела 20 квітня — душевні привітання в прозі і віршах / Фото: Unsplash

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч – і в хвилини радості, і в хвилини смутку, і в любові, і розлуці. Словом, щосекунди! Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме. Я ж допомагатиму йому виконувати цю почесну місію і теж буду поруч з тобою!

***

Чого побажати людині,

У якої щасливе життя,

Яка святкує вже нині

День свого Ангела?

У тебе здоров'я хороше,

До серця любов прийшла,

В кишенях завжди є гроші,

Сум-біда від тебе пішла.

Тож бажаю тобі я сьогодні:

Збережи цей душевний стан,

Нехай будуть у тебе ще сотні

Приємних див, днів та свят.

***

Моє побажання на іменини досить просте та складне водночас – будь людиною, яка може зі 100% впевненістю сказати: "Так, щастя є, і воно є у моєму житті!" Займайся тим, що тобі до душі, оточуй себе людьми, з якими приємно спілкуватися, проводь дозвілля так, щоб потім залишалися хороші спогади. Словом, живи в кайф!

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами щиро вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім'я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами щиро вітає!

***

Вітаємо з іменинами! З цієї нагоди зичимо вам бути улюбленцем долі! Отримуйте максимум від життя, підкорюйте нові вершини, переживайте приємне хвилювання та запаморочливі пригоди, а під крилом вашого Ангела Охоронця це буде ще легше здійснити.

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