20 квітня — яке церковне свято, чи підходить цей день для сватання і вінчання

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 20 квітня, в православному календарі день пам’яті преподобного Феодора Трихіни. Преподобний Феодор Трихіна був відомим святим, який жив у IV столітті. Він народився в Константинополі в багатій родині, і в юному віці пішов до обителі у Фракії, де став ченцем. Феодор був відомий як суворий постувальник і носив грубу волосяницю, через що його прозвали Трихіною, що в перекладі означає "Волосяничний".

За свого життя, він сотворив багато чудес та зцілень. Після смерті з його мощей почало виділятися миро, яке мало чудодійні властивості — воно могло виганяти нечистих духів і позбавляти від хвороб. Монастир, в якому він жив, пізніше був названий його ім’ям.

Прикмети 20 квітня

Народні прикмети 20 квітня / Фото: Pexels

Вночі зірок мало — до теплої осені.

Дощить — до багатого урожаю.

Раптом вдарив мороз — в червні буде багато злив з градом.

Що завтра не можна робити

Цього дня за народними повір'ями не можна брати чи давати гроші в борг — інакше на вас чекають злидні. Цей день вважається несприятливим для вінчання і сватання — вважається, що шлюб скоро розпадеться, а молода пара буде нещасливою.

Що можна робити завтра

Цього дня наші предки обов'язково йшли до храму і молилися за покійних родичів. Вважалося, що тоді душа точно увійде до Раю. Також цього дня прали рушники і постільну білизну. Вірили, що це допомагає очиститися від негативу.

Читайте також: