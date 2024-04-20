Астрологічний прогноз на 20 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день – і це особливо актуально для вихідного – вважається невдалим для будь-яких починань – їх потрібно відкласти хоча б до початку робочого тижня.

Символ дня: Кільце.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: бузковий, лавандовий, сапфіровий, аметистовий.

Щасливе каміння дня: опал, рубін.

За яку частину тіла відповідає: печінка.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть тривати дуже довго, тому за перших же симптомів необхідно звертатися до лікаря.

Харчування дня: необхідно відмовитися від їжі, яка шкідлива для печінки – насамперед жирного та смаженого – на користь сирих або відварених овочів.

Стрижка дня: стригтися не рекомендується категорично.

Дачні роботи дня: рослинам необхідне інтенсивне поливання.

Магія та містика дня: у магічних обрядах рекомендується використовувати рослини, дерева та напівдорогоцінне каміння.

Сни дня: сни цієї ночі можуть підказати вихід із непростої життєвої ситуації.

Табу дня: небажано вирушати у поїздки.

Цитата дня: «Найбільша насолода – зробити те, чого, за словами інших, ви зробити не можете» (Волтер Беджет).

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