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Астрологический прогноз на 20 апрелягия

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Астрологический прогноз на 20 апрелягия

Опал - счастливый камень дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день – и это особенно актуально для выходного – считается неудачным для любых начинаний – их нужно отложить хотя бы до начала рабочей недели. 

Символ дня: кольцо. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: сиреневый, лавандовый, сапфировый, аметистовый. 

Счастливые камни дня: опал, рубин. 

За какую часть тела отвечает: печень. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут продлиться очень долго, поэтому при первых же их симптомах необходимо обращаться к врачу.

Питание дня: необходимо отказаться от пищи, которая вредна для печени – прежде всего жирного и жареного – в пользу сырых или отварных овощей. 

Стрижка дня: стричься не рекомендуется категорически. 

Дачные работы дня: растениям необходим интенсивный полив.

Магия и мистика дня: в магических обрядах рекомендуется использовать растения, деревья и полудрагоценные камни. 

Сны дня: сны нынешней ночи могут подсказать выход из непростой жизненной ситуации.

Табу дня: нежелательно отправляться в поездки. 

Цитата дня: "Самое большое наслаждение – сделать то, чего по словам других вы сделать не можете" (Уолтер Бэджет). 

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