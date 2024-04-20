Астрологический прогноз на 20 апрелягия

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день – и это особенно актуально для выходного – считается неудачным для любых начинаний – их нужно отложить хотя бы до начала рабочей недели.
Символ дня: кольцо.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: сиреневый, лавандовый, сапфировый, аметистовый.
Счастливые камни дня: опал, рубин.
За какую часть тела отвечает: печень.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут продлиться очень долго, поэтому при первых же их симптомах необходимо обращаться к врачу.
Питание дня: необходимо отказаться от пищи, которая вредна для печени – прежде всего жирного и жареного – в пользу сырых или отварных овощей.
Стрижка дня: стричься не рекомендуется категорически.
Дачные работы дня: растениям необходим интенсивный полив.
Магия и мистика дня: в магических обрядах рекомендуется использовать растения, деревья и полудрагоценные камни.
Сны дня: сны нынешней ночи могут подсказать выход из непростой жизненной ситуации.
Табу дня: нежелательно отправляться в поездки.
Цитата дня: "Самое большое наслаждение – сделать то, чего по словам других вы сделать не можете" (Уолтер Бэджет).
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