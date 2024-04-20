Россияне хвастаются тем, что якобы сбили беспилотники, которые ночью атаковали РФ

В ночь на 20 апреля 2024 года россиян ждала неспокойная ночь и атакованные беспилотниками регионы.

Так, утверждается, что якобы в небе над Курской областью уничтожены пять "украинских БПЛА".

Вроде бы шесть беспилотников уничтожили над Брянской областью, в том числе пять над Выгоничским районом и один над Суземским районом. Но в результате падения одной из дронов начался пожар на электроподстанции. Пострадавших нет.

Также опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Липецкой области, над городом воет сирена воздушной опасности.

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Ранее трое беспилотников были уничтожены над территорией Белгородской области. Село Истобное Губкинского городского округа подверглось "атаки ВСУ" с помощью БПЛА. В результате его падения без детонации пострадавших нет, повреждена летняя веранда частного жилищного домовладения.

Также несколько часов назад "система ПВО" вроде бы "сбила БПЛА" над Тульской областью. По предварительной информации — без пострадавших и разрушений инфраструктуры.

Напомним, что в Смоленской области РФ в результате атаки дронов начался пожар на объекте топливно-энергетического комплекса.

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