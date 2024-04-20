Белгородщина подверглась атакам беспилотников, есть погибшие

Село Пороз Грайворонского городского округа подверглось "атаки ВСУ" с помощью беспилотников.

Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладкова.

По его словам, якобы в результате сброса двух взрывных устройств вспыхнул частный жилой дом.

Вроде бы, по сообщению представителя российских властей, погибли двое мирных жителей.

Мол, их сын в последний момент выбежать из горящего дома.

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По предварительным данным, в результате нескольких сбросов взрывных устройств полностью сгорели частный жилой дом и хлев, еще один жилой дом сильно поврежден.

"Оперативные службы находятся на месте. Обход территории будет проводиться в светлое время суток", — добавил он.

Напомним, что ранее в Калужской области РФ неизвестный беспилотник повредил энергетическую инфраструктуру.

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