Белгородщина подверглась атакам беспилотников, есть погибшие

Русских ждала тревожная ночь.
Село Пороз Грайворонского городского округа подверглось "атаки ВСУ" с помощью беспилотников.
Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладкова.
По его словам, якобы в результате сброса двух взрывных устройств вспыхнул частный жилой дом.
Вроде бы, по сообщению представителя российских властей, погибли двое мирных жителей.
Мол, их сын в последний момент выбежать из горящего дома.
По предварительным данным, в результате нескольких сбросов взрывных устройств полностью сгорели частный жилой дом и хлев, еще один жилой дом сильно поврежден.
"Оперативные службы находятся на месте. Обход территории будет проводиться в светлое время суток", — добавил он.
Напомним, что ранее в Калужской области РФ неизвестный беспилотник повредил энергетическую инфраструктуру.
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