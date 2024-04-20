Бєлгородщина зазнала атаки безпілотників, є загиблі

Село Пороз Грайворонського міського округу зазнало "атаки ЗСУ" за допомогою безпілотників.

Про це заявив губернатор В'ячеслав Гладкова.

За його словами, нібито внаслідок скидання двох вибухових пристроїв спалахнув приватний житловий будинок.

Начебто, за повідомленням представника російської влади, загинули двоє мирних жителів.

Мовляв, їхній син в останній момент вибігти з будинку, що горить.

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За попередніми даними, внаслідок кількох скидів вибухових пристроїв повністю згоріли приватний житловий будинок та хлів, ще один житловий будинок сильно пошкоджений.

"Оперативні служби перебувають на місці. Обхід території буде проводитись у світлий час доби", - додав він.

Нагадаємо, що раніше у Калузькій області РФ невідомий безпілотник пошкодив енергетичну інфраструктуру.

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