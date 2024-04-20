День ангела 20 апреля: кого и как поздравлять с именинами

20 апреля 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 20 апреля
20 апреля 2024 поздравьте с именинами Гаврила, Григория, Николая, Александра, Теодора (Федора).
Гаврила — происходит от древнеарамейского слова, что означает "Бог — моя сила". Еще с детства мальчик обладает особой силой и крепостью. Но ребенок может иметь очень чувствительную нервную систему. Во взрослом возрасте становится упорным, с высокими амбициями.
Григорий — древнегреческое имя, которое можно перевести как "не спать". Мальчик достаточно активный и непоседливый, довольно веселый и сообразительный. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, но ему тяжело контролировать свои эмоции.
Николай происходит от древнегреческого имени, которое означает "победитель народов". В детстве мальчик спокоен, редко капризничает и легко заводит новые знакомства. Во взрослом возрасте имеет аналитический разум, может похвастаться выдержкой.
Александр – древнегреческое имя, которое переводится как "защитник". Уже в детстве мальчик проявляет такие черты, как смелость и упрямство. Во взрослом возрасте становится настоящим лидером, хотя и остается интровертом.
Теодор (Федор) — происходит от древнегреческого слова, что означает Божий дар. В детстве несколько упрям, очень энергичен, любит активные игры. Во взрослом возрасте становится ревнивым. Ему нравится завоевывать женщин.
День ангела 20 апреля – душевные поздравления в прозе и стихах
Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом – и в минуты радости, и в минуты уныния, и в любви, и разлуке. Словом, каждую секунду! Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться. Я буду помогать ему выполнять эту почетную миссию и тоже буду рядом с тобой!
***
Пусть ангел, взгляд не отводя,
Присмотрит за тобою,
Пускай всю жизнь хранит тебя,
Прикрыв от бед собою.
Звезда пусть сон твой бережет,
В ночной тиши сияя,
А солнце по утрам встает,
Мрак ночи разгоняя.
Пусть ветер тучи разведет,
Что будут над тобою,
И в дождик радуга взойдет,
Соединив с душою.
Пусть будет милостивен Бог,
Подарит жизнь такую:
Где ты из тысячи дорог
Найдешь свою прямую!
***
Мое пожелание на именины достаточно простое и сложное одновременно – будь человеком, который может со 100% уверенностью сказать: "Да, счастье есть, и оно есть в моей жизни!" Занимайся тем, что тебе по душе, окружай себя людьми, с которыми приятно общаться, проводи досуг так, чтобы потом оставались хорошие воспоминания. Словом, живи в кайф!
***
В День Ангела желаю
Душевной красоты,
Терпенья, понимания,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!
***
Поздравляем с именинами! По этому случаю желаем вам быть любимцем судьбы! Получайте максимум от жизни, покоряйте новые вершины, переживайте приятное волнение и удивительные приключения, а под крылом вашего Ангела Хранителя это будет еще легче осуществить.
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