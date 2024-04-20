День ангела 20 апреля: кого и как поздравлять с именинами

20 апреля 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 20 апреля

20 апреля 2024 поздравьте с именинами Гаврила, Григория, Николая, Александра, Теодора (Федора).

Гаврила — происходит от древнеарамейского слова, что означает "Бог — моя сила". Еще с детства мальчик обладает особой силой и крепостью. Но ребенок может иметь очень чувствительную нервную систему. Во взрослом возрасте становится упорным, с высокими амбициями.

Григорий — древнегреческое имя, которое можно перевести как "не спать". Мальчик достаточно активный и непоседливый, довольно веселый и сообразительный. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, но ему тяжело контролировать свои эмоции.

Николай происходит от древнегреческого имени, которое означает "победитель народов". В детстве мальчик спокоен, редко капризничает и легко заводит новые знакомства. Во взрослом возрасте имеет аналитический разум, может похвастаться выдержкой.

Александр – древнегреческое имя, которое переводится как "защитник". Уже в детстве мальчик проявляет такие черты, как смелость и упрямство. Во взрослом возрасте становится настоящим лидером, хотя и остается интровертом.

Теодор (Федор) — происходит от древнегреческого слова, что означает Божий дар. В детстве несколько упрям, очень энергичен, любит активные игры. Во взрослом возрасте становится ревнивым. Ему нравится завоевывать женщин.

День ангела 20 апреля – душевные поздравления в прозе и стихах

День ангела 20 апреля – душевные поздравления в прозе и стихах / Фото: Unsplash

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом – и в минуты радости, и в минуты уныния, и в любви, и разлуке. Словом, каждую секунду! Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться. Я буду помогать ему выполнять эту почетную миссию и тоже буду рядом с тобой!

***

Пусть ангел, взгляд не отводя,

Присмотрит за тобою,

Пускай всю жизнь хранит тебя,

Прикрыв от бед собою.

Звезда пусть сон твой бережет,

В ночной тиши сияя,

А солнце по утрам встает,

Мрак ночи разгоняя.

Пусть ветер тучи разведет,

Что будут над тобою,

И в дождик радуга взойдет,

Соединив с душою.

Пусть будет милостивен Бог,

Подарит жизнь такую:

Где ты из тысячи дорог

Найдешь свою прямую!

***

Мое пожелание на именины достаточно простое и сложное одновременно – будь человеком, который может со 100% уверенностью сказать: "Да, счастье есть, и оно есть в моей жизни!" Занимайся тем, что тебе по душе, окружай себя людьми, с которыми приятно общаться, проводи досуг так, чтобы потом оставались хорошие воспоминания. Словом, живи в кайф!

***

В День Ангела желаю

Душевной красоты,

Терпенья, понимания,

Исполненной мечты,

Любви родных и близких,

И с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым,

И верить в чудо с ним!

***

Поздравляем с именинами! По этому случаю желаем вам быть любимцем судьбы! Получайте максимум от жизни, покоряйте новые вершины, переживайте приятное волнение и удивительные приключения, а под крылом вашего Ангела Хранителя это будет еще легче осуществить.

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