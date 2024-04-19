Буданов сообщил, чем именно был сбит российский Ту-22М3

Украинские защитники сбили российский бомбардировщик Ту-22М3 с помощью ЗРК С-200.

Об этом в комментарии The War Zone заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

В эксклюзивном комментарии изданию начальник ГУР сообщил, что российский бомбардировщик был сбит зенитно-ракетным комплексом дальнего радиуса действия С-200.

Ранее Буданов рассказал, что украинские защитники неделю выжидали, пока российский бомбардировщик Ту-22М3 выйдет на нужный рубеж, чтобы его уничтожить.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЭТО КОМБО! ВСУ сбили российский Ту-22М3, который выпустил ракеты по Украине!

Напомним, над Ставропольским краем РФ упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3. И не просто упал, а его сбили украинские военные. Этот самолет отстрелялся ракетами по территории Украины и почувствовал на себе моментальную карму.