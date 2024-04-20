Атака по Днепропетровщине: власти сообщили о последствиях

Ночью россияне снова атаковали Днепропетровскую область. Обошлось без жертв и пострадавших.

О последствиях атаки сообщили в ОВА и показали фото последствий.

По данным главы ОВА Сергея Лысака, вечером агрессор ударил дроном неустановленного типа по Зеленодольской громаде Криворожского района. Возник пожар, который спасатели оперативно потушили.

Ночью оккупанты атаковали Никопольщину. Ударили из тяжелой артиллерии и БпЛА по Никополю. Артобстрел пережила и Марганецкая громада. Последствия выясняются. Люди не пострадали.

Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Утром подразделение ПВК "Восход" уничтожило над Новомосковским районом вражескую ракету. Из-за падения обломков загорелось хозяйственное сооружение. Огонь уже потушили. Повреждены также частный дом и два автомобиля. Погибших и пострадавших нет.

"Еще одну враждебную цель ПВО уничтожили над Криворожским районом ночью. Приземлили разведывательный дрон", — отметил он.

Ранее стало известно, что сегодня с самого утра атаковали Одессу.

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