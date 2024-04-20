Ночью в Запорожье раздавались взрывы: РФ ударила ракетами

В ночь на субботу, 20 апреля, в Запорожье прогремели мощные взрывы. Во время воздушной тревоги российская оккупационная армия нанесла ракетные удары.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Российские террористические войска снова атаковали ракетами промышленную инфраструктуру Запорожья", — подчеркнул руководитель ОВА.

По словам Федорова, потерпевших нет. В настоящее время данные по российской атаке уточняются.

Секретарь горсовета Анатолий Куртев подтвердил ночную ракетную атаку в Запорожье. Городские службы обследуют жилищный квартал, отмечает он.

"В результате вражеского удара был поврежден объект инфраструктуры. По предварительной информации, люди и жилые дома не пострадали", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Одессе с самого утра гремели взрывы. В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о ракетной опасности.

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