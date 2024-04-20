В Сумах раздались взрывы: что произошло

Враг продолжает атаковать инфраструктуру украинских городов.
В ночь на 20 апреля 2024 года в Сумах раздался ряд взрывов.
Об этом сообщает Общественное.
Сообщается, что таких звуков было несколько.
"Российские войска нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Сум, сообщили в ОВА. Предварительно люди не пострадали", — говорится в сообщении.
"На месте работают все соответствующие службы. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, находитесь в укрытиях", — добавили чиновники.
Напомним, как сообщил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко, из-за последних вражеских обстрелов в энергосистеме Украины наблюдается самая сложная ситуация с начала полномасштабного вторжения.
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