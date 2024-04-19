В Сумской области прозвучало 82 взрыва

Стала известна ситуация на приграничных Сумах по состоянию на 21.00 18 апреля 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 82 взрыва. Обстрелы подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Новослободская, Свеская громады.

Белопольская громада: с территории России совершены обстрелы из ствольной артиллерии (8 взрывов). Один человек получил ранения. Также были удары дронами-камикадзе типа «FPV» (3 взрыва), пуски ракет с вертолета (НАР) (7 взрывов), обстрелы из АГС (21 взрыв) и СПГ (7 взрывов), минометные обстрелы (22 взрыва).

Юнаковская громада: враг ударил из САУ (3 взрыва) и сбросил с вражеского БпЛА гранаты (2 взрыва).

Новослободская громада: 4 мины сбросили россияне на территории общины.

Свеская громада: с вражеского самолета произведен сброс авиационных бомб типа «КАБ» (4 взрыва).

Краснопольская громада: зафиксирован сброс ВОГ с вражеского БПЛА (1 взрыв).

Напомним, как сообщил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко, из-за последних вражеских обстрелов в энергосистеме Украины наблюдается самая сложная ситуация с начала полномасштабного вторжения.

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