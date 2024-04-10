Лига Европы: расписание и результаты матчей 1/4 финала

11 и 18 апреля состоятся матчи 1/4 финала Лиги Европы сезона-2023/24.

В них примут участие восемь клубов, преодолевших стадию 1/8 финала: "Вест Хэм", "Марсель", "Бенфика", "Милан", "Аталанта", "Байер", "Рома" и "Ливерпуль".

Во втором по престижности еврокубке продолжает выступления и один украинец – голкипер Анатолий Трубин с португальской "Бенфикой" в четвертьфинале сыграет с французским "Марселем", который в 1/16 финала выбил из турнира донецкий "Шахтер".

Отметим, что уже известна сетка турнира вплоть до финала. Победитель пары "Бенфика" – "Марсель" в полуфинале сойдется с сильнейшим в дуэли "Ливерпуль" – "Аталанта". Другую пару 1/2 финала составят триумфаторы противостояний "Милан" – "Рома" и "Байер" – "Вест Хэм".

Первые встречи 1/2 финала Лиги Европы запланированы на 2 мая, ответные игры – 9 мая.

Финал Лиги Европы состоится 22 мая в ирландском Дублине на стадионе "Авива".

ЛИГА ЕВРОПЫ-2023/24 Плей-офф. 1/4 финала КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ ПЕРВЫЕ МАТЧИ Четверг, 11 апреля 22:00 БАЙЕР ВЕСТ ХЭМ _:_ 22:00 БЕНФИКА МАРСЕЛЬ _:_ 22:00 ЛИВЕРПУЛЬ АТАЛАНТА _:_ 22:00 МИЛАН РОМА _:_ ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ Четверг, 18 апреля 22:00 АТАЛАНТА ЛИВЕРПУЛЬ _:_ 22:00 ВЕСТ ХЭМ БАЙЕР _:_ 22:00 МАРСЕЛЬ БЕНФИКА _:_ 22:00 РОМА МИЛАН _:_

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