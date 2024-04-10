Лига Европы: расписание и результаты матчей 1/4 финала

"Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина будет пытаться одолеть "Марсель".
11 и 18 апреля состоятся матчи 1/4 финала Лиги Европы сезона-2023/24.
В них примут участие восемь клубов, преодолевших стадию 1/8 финала: "Вест Хэм", "Марсель", "Бенфика", "Милан", "Аталанта", "Байер", "Рома" и "Ливерпуль".
Во втором по престижности еврокубке продолжает выступления и один украинец – голкипер Анатолий Трубин с португальской "Бенфикой" в четвертьфинале сыграет с французским "Марселем", который в 1/16 финала выбил из турнира донецкий "Шахтер".
Отметим, что уже известна сетка турнира вплоть до финала. Победитель пары "Бенфика" – "Марсель" в полуфинале сойдется с сильнейшим в дуэли "Ливерпуль" – "Аталанта". Другую пару 1/2 финала составят триумфаторы противостояний "Милан" – "Рома" и "Байер" – "Вест Хэм".
Первые встречи 1/2 финала Лиги Европы запланированы на 2 мая, ответные игры – 9 мая.
Финал Лиги Европы состоится 22 мая в ирландском Дублине на стадионе "Авива".
|ЛИГА ЕВРОПЫ-2023/24
|Плей-офф. 1/4 финала
|КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|ПЕРВЫЕ МАТЧИ
|Четверг, 11 апреля
|22:00
|БАЙЕР
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|22:00
|БЕНФИКА
|МАРСЕЛЬ
|_:_
|22:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|АТАЛАНТА
|_:_
|22:00
|МИЛАН
|РОМА
|_:_
|ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
|Четверг, 18 апреля
|22:00
|АТАЛАНТА
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|22:00
|ВЕСТ ХЭМ
|БАЙЕР
|_:_
|22:00
|МАРСЕЛЬ
|БЕНФИКА
|_:_
|22:00
|РОМА
|МИЛАН
|_:_
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