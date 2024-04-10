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Лига Европы: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Лига Европы: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Лига Европы / Фото: Associated Press

"Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина будет пытаться одолеть "Марсель".

11 и 18 апреля состоятся матчи 1/4 финала Лиги Европы сезона-2023/24.

В них примут участие восемь клубов, преодолевших стадию 1/8 финала: "Вест Хэм", "Марсель", "Бенфика", "Милан", "Аталанта", "Байер", "Рома" и "Ливерпуль".

Во втором по престижности еврокубке продолжает выступления и один украинец – голкипер Анатолий Трубин с португальской "Бенфикой" в четвертьфинале сыграет с французским "Марселем", который в 1/16 финала выбил из турнира донецкий "Шахтер".

Отметим, что уже известна сетка турнира вплоть до финала. Победитель пары "Бенфика" – "Марсель" в полуфинале сойдется с сильнейшим в дуэли "Ливерпуль" – "Аталанта". Другую пару 1/2 финала составят триумфаторы противостояний "Милан" – "Рома" и "Байер" – "Вест Хэм".

Первые встречи 1/2 финала Лиги Европы запланированы на 2 мая, ответные игры – 9 мая.

Финал Лиги Европы состоится 22 мая в ирландском Дублине на стадионе "Авива".

ЛИГА ЕВРОПЫ-2023/24
Плей-офф. 1/4 финала
КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
ПЕРВЫЕ МАТЧИ
Четверг, 11 апреля
22:00   БАЙЕР   ВЕСТ ХЭМ _:_
22:00   БЕНФИКА   МАРСЕЛЬ _:_
22:00   ЛИВЕРПУЛЬ   АТАЛАНТА _:_
22:00   МИЛАН   РОМА _:_
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
Четверг, 18 апреля
22:00   АТАЛАНТА   ЛИВЕРПУЛЬ _:_
22:00   ВЕСТ ХЭМ   БАЙЕР _:_
22:00   МАРСЕЛЬ   БЕНФИКА _:_
22:00   РОМА   МИЛАН _:_

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