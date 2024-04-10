Ліга Європи: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

"Бенфіка" українського голкіпера Анатолія Трубіна намагатиметься здолати "Марсель".
11 та 18 квітня відбудуться матчі 1/4 фіналу Ліги Європи сезону-2023/24.
У них візьмуть участь вісім клубів, які подолали стадію 1/8 фіналу: "Вест Гем", "Марсель", "Бенфіка", "Мілан", "Аталанта", "Баєр", "Рома" та "Ліверпуль".
У другому за престижністю єврокубку продовжує виступи й один українець – голкіпер Анатолій Трубін з португальською "Бенфікою" у чвертьфіналі зіграє з французьким "Марселем", який в 1/16 фіналу вибив з турніру донецький "Шахтар".
Зазначимо, що вже відома сітка турніру аж до фіналу. Переможець пари "Бенфіка" – "Марсель" у півфіналі зійдеться із сильнішим у дуелі "Ліверпуль" – "Аталанта". Іншу пару 1/2 фіналу складуть тріумфатори протистоянь "Мілан" – "Рома" та "Баєр" – "Вест Гем".
Перші зустрічі 1/2 фіналу Ліги Європи заплановано на 2 травня, ігри у відповідь – 9 травня.
Фінал Ліги Європи відбудеться 22 травня в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".
|ЛІГА ЄВРОПИ-2023/24
|Плейоф. 1/4 фіналу
|КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|ПЕРШІ МАТЧІ
|Четвер, 11 квітня
|22:00
|БАЄР
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|22:00
|БЕНФІКА
|МАРСЕЛЬ
|_:_
|22:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|АТАЛАНТА
|_:_
|22:00
|МІЛАН
|РОМА
|_:_
|МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
|Четвер, 18 квітня
|22:00
|АТАЛАНТА
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|22:00
|ВЕСТ ГЕМ
|БАЄР
|_:_
|22:00
|МАРСЕЛЬ
|БЕНФІКА
|_:_
|22:00
|РОМА
|МІЛАН
|_:_
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