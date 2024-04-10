Ліга Європи: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

11 та 18 квітня відбудуться матчі 1/4 фіналу Ліги Європи сезону-2023/24.

У них візьмуть участь вісім клубів, які подолали стадію 1/8 фіналу: "Вест Гем", "Марсель", "Бенфіка", "Мілан", "Аталанта", "Баєр", "Рома" та "Ліверпуль".

У другому за престижністю єврокубку продовжує виступи й один українець – голкіпер Анатолій Трубін з португальською "Бенфікою" у чвертьфіналі зіграє з французьким "Марселем", який в 1/16 фіналу вибив з турніру донецький "Шахтар".

Зазначимо, що вже відома сітка турніру аж до фіналу. Переможець пари "Бенфіка" – "Марсель" у півфіналі зійдеться із сильнішим у дуелі "Ліверпуль" – "Аталанта". Іншу пару 1/2 фіналу складуть тріумфатори протистоянь "Мілан" – "Рома" та "Баєр" – "Вест Гем".

Перші зустрічі 1/2 фіналу Ліги Європи заплановано на 2 травня, ігри у відповідь – 9 травня.

Фінал Ліги Європи відбудеться 22 травня в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".

ЛІГА ЄВРОПИ-2023/24 Плейоф. 1/4 фіналу КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ ПЕРШІ МАТЧІ Четвер, 11 квітня 22:00 БАЄР ВЕСТ ГЕМ _:_ 22:00 БЕНФІКА МАРСЕЛЬ _:_ 22:00 ЛІВЕРПУЛЬ АТАЛАНТА _:_ 22:00 МІЛАН РОМА _:_ МАТЧІ-ВІДПОВІДІ Четвер, 18 квітня 22:00 АТАЛАНТА ЛІВЕРПУЛЬ _:_ 22:00 ВЕСТ ГЕМ БАЄР _:_ 22:00 МАРСЕЛЬ БЕНФІКА _:_ 22:00 РОМА МІЛАН _:_

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