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"Ливерпуль" обыграл "Аталанту", но не избежал вылета из Лиги Европы (видео)

"Ливерпуль" обыграл "Аталанту", но не избежал вылета из Лиги Европы (видео)

"Аталанта" – "Ливерпуль" / Фото: Associated Press

"Мерсисайдцы" не сумели на выезде нивелировать разгромное поражение в домашнем поединке.

"Ливерпуль" одолел "Аталанту" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Поединок в Бергамо завершился со счетом 0:1.

В первом поединке английский клуб дома разгромно проиграл "Богине" со счетом 0:3. Поэтому во второй встрече перед "мерсисайдцами" стояла сверхсложная задача, с которой они не справились.

Единственный мяч команда Юргена Клоппа забила уже на 7-й минуте – Мохамед Салах реализовал пенальти.

Однако потом итальянская команда смогла выдержать давление соперника и больше не пропустить. Таким образом, 3:1 по сумме двух матчей в пользу "Аталанты", которая в полуфинале сыграет с победителем пары "Бенфика" – "Марсель".

Другую путевку в финал Лиги Европы разыграют "Байер" и "Рома".

Обзор матча "Аталанта" – "Ливерпуль"

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