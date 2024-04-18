Замороженные активы РФ: еврокомиссар объяснил, как Украина может получить 300 миллиардов

Страны Группы семи (G7) рассматривают очередной вариант передачи замороженных активов Российской Федерации в объеме 300 миллиардов долларов. Речь может идти о затаве для предоставления кредитов Украине.

Об этом рассказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Домбровскиса, страны Группы семи (G7) рассматривают разные варианты и сейчас продолжаются дискуссии.

Однако вице-президент Еврокомиссии выразил надежду, что Европейский Союз в ближайшие месяцы одобрит отдельную процедуру использования доходов или процентов, полученных от активов РФ, для помощи Украине.

Напомним, на днях глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что страны G7 не останавливаются в изучении возможностей использовать почти 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для помощи Украине.

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