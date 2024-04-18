Подоляк прокомментировал "депрессивные" статьи в западных медиа

Нередко военные говорят о том, что держатся и идут вперед. Politico пишет о том, что моральный дух украинского войска очень мрачен. Западные журналисты часто дают свое субъективное мнение, это не обязательно как-то коррелирует с Россией.

Об этом в интервью 24 каналу сказал советник ОПУ Михаил Подоляк.

Как отмечает советник ОПУ, Россия потом просто берет какие-то цитаты, масштабирует их и использует в рамках своей пропагандистской программы. Подоляк советует правильно расставлять акценты. Да, можно всегда найти людей, которые являются более или менее оптимистичными, более или менее уставшими. И это нормально.

"Человек находится в определенном настроении и может определенным образом прокомментировать что-то, имея меньший объем информации. И это тоже нормально. Просто здесь очень важно понять другое. Когда Politico или любая другая газета пишет, что "Украина в депрессии", у них есть несколько иначе ставить акценты и делать выводы – все это можно улучшить.

Подоляк отмечает, что настроения значительно улучшатся, если:

добавить наши государству оружия,

точно гарантировать пассивную защиту,

У Украины будет паритет один к трем снарядам.

Более того, Украина сможет тогда наконец сконцентрироваться на определенных наступательных действиях. Не только на обороне, потому что в обороне все же нужно меньше ресурса, а для наступательных операций гораздо больше.

"То есть хотелось бы, чтобы они не только о депрессии писали, но и о причинах этой депрессии, и почему Украина продолжает эффективное сопротивление несмотря на дефицит оружия, а после этого сделали соответствующие выводы. Тогда это было бы объективнее. А так, безусловно, оно чуть-чуть депрессирует, но опять же подчеркиваю, это субъективные интерпретации. что есть определенные дефициты и тому подобное", – говорит советник ОПУ.

По словам Подоляка, наши партнеры и их медиа не понимают главного: эта война – геноцидного типа. Они не осознают, что это абсолютно взаимная ненависть, но у нас она вполне оправдана и понятна.

"В этой войне нельзя договориться и потом сделать вид, что не было этого типа войны, что у нас есть соседи, с которыми можно о чем-то говорить. Наши партнеры думают, что все же можно вернуться к концепции, что это соседние государства и как-то они должны договариваться. А я хочу, чтобы мы с вами поняли и объяснили нашим партнерам, что это невозможно», – отмечает чиновник.

Безусловно, между нашими странами может наступить холодный мир. Но это произойдет после того, как Россия проиграет, выйдет с нашей территории, пройдет через покаяние, будет выплачивать репарации за военные преступления на протяжении десятилетий и т.д.

"Наши партнеры не понимают, что нет сегодня возможности говорить, потому что это геноцидного типа война. Они (россияне – ред.) пришли именно уничтожить нас как украинцев. Не просто территорию захватить или еще что-то, а уничтожить именно как украинцев", – подытожил. Михаил Подоляк.

Ранее Подоляк сказал, что изменится после передачи Украине F-16.

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