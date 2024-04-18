Проблема демобилизации: нардеп объяснил, как можно улучшить ситуацию в армии

Народный депутат, полковник СБУ Роман Костенко считает, что постоянные ротации личного состава на передовой стимулировали бы 70-80% военных вернуться на фронт после демобилизации.

Об этом пишет Эспрессо.tv.

"Нам нужно думать, как это [демобилизацию – ред.] сделать, потому что сейчас демобилизация зависит прямо пропорционально мобилизации. То есть если не будет мобилизации нормальной, конечно, что демобилизации не будет", – заявил Костенко.

Он добавил, что Украина не может сейчас провести демобилизацию, потому что мобилизация "была провалена". Поэтому вопрос увольнения из армии тех, кто почти без отдыха воюет уже третий год, будет зависеть от темпов пополнения рядов ВСУ.

"Если бы у нас была нормальная ротация, а для этого нужно нормальное количество личного состава, если бы они постоянно менялись — раз в неделю или два раза в неделю выводились для отдыха, или пару месяцев отвоевали и пошли на восстановление на полигон — это одна история. Когда люди по несколько лет стоят и героически держат оборону, их некому поменять, конечно, они устают и здесь есть вопрос все просто бросить и уйти домой", – объяснил нардеп.

Костенко считает, что определение срока службы – 36 или 48 месяцев – тоже положительно повлияло бы на мобилизацию. Он уверен, что 70-80% демобилизованных военных вернулись бы на фронт после отдыха.

"Через некоторое время – месяц, два – они вернулись бы назад чувствуя, что они отдохнули, потому что это мотивированные, это патриотические люди, которые не смогли бы остаться в стороне и наблюдать, как их страна воюет. Поэтому здесь это как раз вопрос свободы, которій нужно решать. Они – воины, а не рабы, скажем так. Сейчас нужно делать все, чтобы была им замена. Они понимают, что замены нет, но они у нас спрашивают, когда она будет, и мы должны отвечать на эти вопросы. Они готовы еще драться, готовы держаться, но должны быть ротации, должна быть замена, и мы должны с них это давление постепенно снимать, что это делается на одних плечах.", – резюмировал Костенко.

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