Подоляк прокоментував "депресивні" статті в західних медіа

Нерідко військові говорять про те, що тримаються та йдуть вперед. Натомість Politico пише про те, що моральний дух українського війська дуже похмурий. Західні журналісти часто дають свою суб'єктивну думку, це не обов'язково якось корелює з Росією.

Про це в інтерв'ю "24 Каналу" сказав радник ОПУ Михайло Подоляк.

Як зазначає радник ОПУ, Росія потім просто бере якісь цитати, масштабує їх і використовує в межах своєї пропагандистської програми. Подоляк радить правильно розставляти акценти. Так, можна завжди знайти людей, які є більш чи менш оптимістичними, більш чи менш втомленими. І це нормально.

"Людина перебуває в певному настрої та може в певний спосіб прокоментувати щось, маючи менший обсяг інформації. І це теж нормально. Просто тут дуже важливо зрозуміти інше. Коли Politico чи будь-яка інша газета пише, що "Україна в депресії", вони мають трохи інакше ставити акценти та робити висновки – все це можна поліпшити. Україна й так доводить, що вона понад два роки веде надборотьбу і продовжує незламно це робити", – наголошує він.

Подоляк додає, що настрої значно поліпшаться, якщо:

додати нашій державі зброї,

точно гарантувати пасивний захист,

Україна матиме паритет один до трьох снарядів.

Ба більше, Україна зможе тоді нарешті сконцентруватися на певних наступальних діях. Не лише на обороні, тому що в обороні все ж треба менше ресурсу, а для наступальних операцій – набагато більше.

"Тобто хотілося б, щоб вони не лише про депресію писали, а і про причини цієї депресії, і чому Україна продовжує ефективний спротив попри дефіцит зброї, а після цього зробили відповідні висновки. Тоді б це було об'єктивніше. А так, безумовно, воно трошки депресує, але знову ж підкреслюю, це суб'єктивні інтерпретації. Тому що якщо ти два роки ведеш тяжку війну і доводиш, що ти спроможний її довести до справедливого фіналу, то ти точно не здаватимешся, правильно? Незалежно від того, що є певні дефіцити тощо", – каже радник ОПУ.

За словами Подоляка, наші партнери та їхні медіа не розуміють головного: ця війна – геноцидного типу. Вони не усвідомлюють, що це абсолютно взаємна ненависть, але у нас вона цілком виправдана і зрозуміла.

"У цій війні не можна домовитися і потім вдати, що не було цього типу війни, що ми маємо сусідів, з якими можна про щось говорити. Наші партнери думають, що все ще можна повернутися до концепції, що це сусідні держави і якось вони мають домовлятися. А я хочу, щоб ми з вами зрозуміли та пояснили нашим партнерам, що це неможливо", – зазначає посадовець.

Безумовно, між нашими країнами може настати холодний мир. Але це станеться після того, як Росія: програє, вийде з нашої території, пройде через покаяння, виплачуватиме репарації за воєнні злочини впродовж десятиліть тощо.

"Наші партнери не розуміють, що немає сьогодні можливості говорити, тому що це геноцидного типу війна. Вони (росіяни – ред.) прийшли саме знищити нас як українців. Не просто територію захопити чи ще щось, а знищити саме як українців", – підсумував Михайло Подоляк.

Раніше Подоляк сказав, що зміниться після передавання Україні F-16.

Читайте також: