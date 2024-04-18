В ОПУ пояснили, що зміниться після передавання Україні F-16

Наразі говорити про конкретні терміни постачання F-16 Україні є зайвим. Щойно літаки почнуть працювати, ми побачимо суттєву зміну диспозиції по лінії фронту.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу сказав радник ОПУ Михайло Подоляк

"Росія втратить цей свій базовий козир – авіаційні керовані бомби", – пояснив він.

Щодня ворожа армія випускає по 50 – 200 КАБів по наших бійцях, які перебувають на передньому краї. Це треба вирішувати.

"Щойно F-16 з'являться в Україні, ви побачите зовсім іншу картину по лінії фронту", – запевняє Подоляк.

Раніше у Данії сказали, коли F-16 літатимуть в українському небі.

Читайте також: