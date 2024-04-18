Космічна експансія: NASA попередило про приховані плани Китаю щодо Місяця

Пекін оголосив, що планує висадитися на Місяць до 2030 року.

Голова NASA Білл Нельсон на засіданні Комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США заявив, що Китай приховує свою військову присутність у космосі, маскуючи її під цивільні програми.

Про це пише Sky News.

"Китай досяг неймовірних успіхів, особливо за останні 10 років, але вони дуже, дуже засекречені", – сказав Нельсон.

Від додав, що у NASA вважають значну частину так званої цивільної космічної програми Китаю військовою програмою.

За словами Нельсона, Китай оголосив, що збирається висадитися на Місяці у 2030 році, але ця дата постійно зміщується.

"Ми зобов'язані дістатися туди першими і використати наші дослідницькі зусилля в мирних цілях", – наголосив Нельсон.

Він попередив, що Китай може оголосити Місяць своєю територією, якщо першим висадиться на його поверхню.

"Я сподіваюся, що китайська космічна програма схаменеться і зрозуміє, що цивільний космос призначений для мирного використання, але поки що ми цього не бачимо", – сказав Нельсон.

За даними американської розвідки, на орбіті Землі наразі обертаються 499 китайських супутників на орбіті. Китай збільшив їх кількість більш ніж удвічі за останні п'ять років.

Доречі, Китай не підписав "Угоди Артеміди" — документ, підписаний більш ніж 40 країнами, який вимагає, щоб космічна діяльність здійснювалась виключно у мирних цілях.

"Ми повинні бути реалістами в тому, що Китай вкладає багато грошей у свою космічну програму, і вони мають багато можливостей для зростання. А тепер на орбіті є китайська космічна станція", – сказав Нельсон.

Китайська космічна станція Тяньгун постійно укомплектована екіпажем і була побудована в ході трьох місій у 2021 та 2022 роках. Її будівництво було завершено 5 листопада 2022 року.

Пекін сподівається відправити пілотовану місію на Місяць і планує побудувати базу на місячній поверхні.

Нагадаємо, Китай показав ракету для висадки астронавтів на Місяць. Цю місію планують здійснити до 2030 року.

Читайте також: