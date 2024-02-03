Китай показав ракету для висадки астронавтів на Місяць 

Цю місію планують здійснити до 2030 року.

Китай показав моделі ракет і космічних кораблів, які країна розробляє для відправки своїх астронавтів на Місяць.

Про це пише Space.

Китай планує запустити на Місяць дві ракети "Довгий похід 10": одну для посадкового модуля, а іншу для екіпажу космічного корабля. Посадковий модуль і космічний корабель з екіпажем зустрінуться і пристикуються на місячній орбіті.

Під час розроблення місячного посадкового модуля і нового космічного корабля використовувалися переваги попередніх технологій. Також триває розробка пілотованого місяцехода.

Зокрема, ракета-носій "Чанчжен-10" створена на основі нинішньої китайської ракети-носія "Чанчжен-5". Космічний корабель наступного покоління успадкував технологію нинішнього китайського космічного корабля "Шеньчжоу", який відправляє астронавтів на космічну станцію "Тяньгун".

Китай оголосив про мету висадити людей на Місяць до 2030 року. Після того, як ціль буде досягнута, наступним може бути будівництво місячної дослідницької станції.

Нагадаємо, новітня ракета-носій японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) під назвою H3 вибухнула під час першого польоту в космос у березні цього року. Тепер другий запуск у космос відбудеться 14 лютого 2024 року з космодрому Танегасіма в Японії.

А Індія запустила космічний апарат на південний полюс Місяця.

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