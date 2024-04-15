Греція не готова передати Україні літаки F-16, але "підтримувала і продовжує підтримувати" — Міцотакіс

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс спростував інформацію, яка, за його словами, з'явилася в ЗМІ, щодо передавання Україні літаків F-16. Він повідомив, що його країна не готова це зробити.

Про це Міцотакіс заявив в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita.

"Хотів би уточнити, що ми не готові передати Україні літаки F-16. Ця інформація з'явилася в ЗМІ, але вона не відповідає дійсності", — повідомив Міцотакіс.

Проте він підкреслив, що Греція підтримувала і підтримуватиме Україну.

"Ми ухвалили це рішення на самому початку вторгнення. Греція є країною, яка не тільки поважає, але й захищає принципи міжнародного порядку. І вона завжди була на правильному боці історії. Так відбувається зараз, коли Україна захищається від жорстокого російського вторгнення", — зазначив Міцотакіс.

Він зауважив, що Греція має історично міцні культурні та релігійні зв’язки з Росією, але "ми рішуче виступає проти кремлівського режиму".

"Я особисто був в Україні, був в Одесі. У четвер я бачив президента Зеленського у Вільнюсі. І я зобов’язався продовжувати підтримувати Україну в міру наших можливостей, не ставлячи під загрозу нашу власну здатність захищати себе", — зазначив прем’єр-міністр Греції.

Він додав, що Греція доправила до України значну кількість 155-мм снарядів, які є особливо важливим, "оскільки зараз Україна стикається з серйозною нестачею артилерії".

"Ми постійно розглядаємо, як ми можемо ще більше посилити нашу військову підтримку", — зазначив прем’єр.

Нагадаємо, ТСН.ua раніше повідомляв, що Греція готова поставити Україні велику партію боєприпасів із власних запасів у межах чеської ініціативи про закупівлю снарядів.

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