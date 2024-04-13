У ЗСУ відповіли, чи справді армія РФ окупувала Богданівку

За кожен будинок йдуть жваві бої.

Російські війська проводять штурмові дії в напрямку населених пунктів Богданівка й Іванівське, що на Донеччині. На сьогодні близько 70% Богданівки перебуває під окупацією, тоді як 30 % – контролюється Силами оборони.

Про це заявив в етері телемарафону командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади імені Івана Сірка – Юрій Федоренко.

За його словами, ситуація в Іванівському схожа.

"За кожен будинок йдуть жваві бої. Деякі позиції є перехідними", – зазначив військовий.

Він наголосив, що Сили оборони не просто обороняються, а додатково проводять заходи щодо покращення переднього краю і, коли така можливість, є вибивають противника із займаних позицій.

Мапа: DEEPSTATE

Ситуація поблизу Часового Яру

Поблизу Часового Яру у Донецькій області російські військові діють, як раніше в Бахмуті та Авдіївці. Зокрема, окупанти намагаються штурмувати населений пункт додатково по флангах.

"За моїми переконаннями, у найближчій перспективі у противника не буде можливості окупувати населений пункт Часів Яр", – сказав Федоренко.

Попри це, російська армія наразі армія застосовує на Бахмутському напрямку весь наявний ударно-штурмовий потенціал.

"Зокрема, штурмує позиції Сил оборони авіацією, а також скидає значну кількість керованих авіабомб", - йдетья у повдіомленні.

Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState повідомили, що армія агресорки Російської Федерації окупувала Богданівку.

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