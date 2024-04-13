У ЗСУ відповіли, чи справді армія РФ окупувала Богданівку

За кожен будинок йдуть жваві бої.
Російські війська проводять штурмові дії в напрямку населених пунктів Богданівка й Іванівське, що на Донеччині. На сьогодні близько 70% Богданівки перебуває під окупацією, тоді як 30 % – контролюється Силами оборони.
Про це заявив в етері телемарафону командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади імені Івана Сірка – Юрій Федоренко.
За його словами, ситуація в Іванівському схожа.
"За кожен будинок йдуть жваві бої. Деякі позиції є перехідними", – зазначив військовий.
Він наголосив, що Сили оборони не просто обороняються, а додатково проводять заходи щодо покращення переднього краю і, коли така можливість, є вибивають противника із займаних позицій.
Ситуація поблизу Часового Яру
Поблизу Часового Яру у Донецькій області російські військові діють, як раніше в Бахмуті та Авдіївці. Зокрема, окупанти намагаються штурмувати населений пункт додатково по флангах.
"За моїми переконаннями, у найближчій перспективі у противника не буде можливості окупувати населений пункт Часів Яр", – сказав Федоренко.
Попри це, російська армія наразі армія застосовує на Бахмутському напрямку весь наявний ударно-штурмовий потенціал.
"Зокрема, штурмує позиції Сил оборони авіацією, а також скидає значну кількість керованих авіабомб", - йдетья у повдіомленні.
Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState повідомили, що армія агресорки Російської Федерації окупувала Богданівку.