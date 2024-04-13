Мер Харкова Терехов зізнався, чи спускається в укриття під час тривоги

Мер Харкова Ігор Терехов чесно зізнався, чи спускається в укриття, коли у місті лунає повітряна тривога.

В ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua він розповів, що до вибухів звикнути неможливо, однак за два роки війни відчуття небезпеки притупилося.

“Тому ховатися від всіх повітряних тривог… Якщо б я ховався, я б був не на робочому місці, не на вулиці, десь ще. Потрібно ховатися. Я завжди закликаю харків’ян і тих, хто приїхав до Харкова не нехтувати повітряними тривогами. Це дуже важливо”, — сказав Ігор Терехов.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео ТЕРЕХОВ про прильоти, новий “наступ” на Харків і сценарії закінчення війни. ЕКСКЛЮЗИВ

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