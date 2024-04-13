Що надає Росії стимул продовжувати війну: Подоляк назвав дві причини

На думку радника голови ОПУ, одну з цих причин частково створили всередині України.

На думку радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, є дві "ключові проблеми", які "явно стимулюють Росію продовжувати тиск".

Про це пише "Радіо Свобода".

"Це, по-перше, штучний дефіцит озброєння, який відчуває Україна, що створюється насамперед розривом між словами союзників та їх логістичним небажанням вирішувати проблему", – вважає Подоляк.

Він додав, що крім дефіциту військової допомоги є розбіжності між пафосними заявами про санкції та реальністю, в якій зовнішня торгівля з Росією збільшується, що своєю чергою дозволяє їй мати стабільний військовий ресурс.

"Друга проблема – постійні докладні розповіді про те, що Росія тисне в тому чи іншому напрямку, що вона проводить великомасштабні концентрації і посилює напади і що у неї є локальні переваги", – розповів радник голови ОПУ.

Подоляк підкреслив, що така інформація подається у максимально депресивному забарвленні, що має великий "деморалізуючий ефект". Такі публікації з'являються не тільки у західних ЗМІ, а й на українських медіаплатформах, що "руйнує психічний стан суспільства".

Нагадаємо, експерт спрогнозував, чи втягне Путін Лукашенка у війну проти України. На думку Романа Світана є кілька факторів, які стримують і Лукашенка і Путіна.

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