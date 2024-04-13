Експерт спрогнозував, чи втягне Путін Лукашенка у війну проти України

Лукашенка та Путніа стримують кілька факторів.

Російський диктатор Володимир Путін не відкидає варіантів втягнення білоруської армії у війну проти України. Попри це, він разом із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком розуміють всі ризики такого рішення.

Про це розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан 24 каналу.

На сьогодні біля кордону з Білоруссю дислокується чимале угруповання українськиї військоових.

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За словами Світана, на кордоні з Білоруссю побудовані фортифікаційні лінії з ровами, бетонними дотами та "зубами дракона", також збільшена щільність мінно-вибухових загороджень. Ці захисні споруди перешкодять проїзду танків та проходженню піхоти.

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"Це стримує Лукашенка й Путіна. Останній чудово розуміє, що білоруські війська не зможуть перетнути цю лінію навіть тоді, коли будуть посилені росіянами. Вони розуміють, що загрузнуть та зазнають серйозних втрат"– наголосив експерт.

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Полковник запасу ЗСУ припустив, що на українсько-білоруському кордоні протяжністю понад 1000 кілометрів можуть бути розгорнутими близько 100 тисяч підготовлених українських військових.

"Є один з механізмів, як розблокувати це питання – розмістити на кордоні, припустимо, польських військових. Для них оптимальний варіант – звільнити нас, а з білорусами "переморгуватися" на 1000 кілометрів фронту", - додав він.

Напередодні, у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю.

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