Эксперт спрогнозировал, втянет ли Путин Лукашенко в войну против Украины

Лукашенко и Путнина сдерживают несколько факторов.
Российский диктатор Владимир Путин не исключает вариантов вовлечения белорусской армии в войну против Украины. Тем не менее, он вместе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко понимают все риски такого решения.
Об этом рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан 24 канала.
На сегодняшний день у границы с Беларусью дислоцируется немалая группировка украинских военных.
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По словам Свитана, на границе с Беларусью построены фортификационные линии с рвами, бетонными дотами и "зубами дракона", также увеличена плотность минно-взрывных ограждений. Эти защитные сооружения помешают проезду танков и прохождению пехоты.
"Это сдерживает Лукашенко и Путина. Последний прекрасно понимает, что белорусские войска не смогут пересечь эту линию даже тогда, когда будут усилены россиянами. Они понимают, что погрязнут и понесут серьезные потери" – подчеркнул эксперт.
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Полковник запаса ВСУ предположил, что на украинско-белорусской границе протяженностью более 1000 километров может быть развернуто около 100 тысяч подготовленных украинских военных.
"Есть один из механизмов, как разблокировать этот вопрос – разместить на границе, допустим, польских военных. Для них оптимальный вариант – уволить нас, а с белорусами "перемигиваться" на 1000 километров фронта ", — добавил он.
Накануне в ГНСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью.