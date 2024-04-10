В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью

Пограничники не наблюдают ни перемещения техники.

Пока ситуация на границе с соседней Беларусью стабильная. Перемещение техники и личного состава русской оккупационной армии не зафиксировано.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"На данный момент у России нет на территории Беларуси достаточных сил, чтобы совершить какие-то действия в отношении Украины на этом направлении. Ситуация контролируемая", — сказал Демченко.

По его словам, пограничники не наблюдают ни перемещения техники, ни личного состава вблизи границы.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш оценил угрозу авиационных ударов из Белоруссии. По его словам, поскольку авиация РФ за достаточно короткое время может перемещаться на большие расстояния и проводит обучение на территории Беларуси, используя ее аэродромы, угроза существует.

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