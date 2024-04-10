Наступление РФ на Харьков: Терехов рассказал, имеет ли план "Б"

Он заверил, что военные, власти и харьковчане будут отстаивать город до конца.

Мэр Харькова Игорь Терехов уверен, что российские оккупационные войска не смогут дойти до города, как пугает украинцев в последние недели кремлевская пропаганда.

Об этом говорится в репортаже "Украинской правды" из Харькова.

На вопрос УП, есть ли у мэра Харькова план Б на случай, если россияне придут в город, Терехов ответил: «Да не придут они в Харьков. Прекратите! Я уверен в этом”.

Глава города заверил, что Силы обороны, власти и харьковчане будут отстаивать его до конца.

Терехов сказал, что не покидал город во время первой попытки россиян захватить его и не собирается уезжать из него и в дальнейшем.

Напомним, террор Харькова продолжается. Россия ежедневно обстреливает город разными видами оружия по несколько раз в сутки. Каждый день и ночью на мирный Харьков летят ракеты и "Шахеды". Под ударом гражданская и энергетическая инфраструктура. Враг системно наносит повторные удары по одной локации. Рассматривается вопрос о принудительной эвакуации людей. Международные издания делают "прогнозы" относительно вероятного повторного наступления на город. Украинские власти имеют свои контраргументы. Подробнее – в материале.

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