Наступ РФ на Харків: Терехов розповів, чи має план “Б”

Він запевнив, що військові, влада та харків’яни відстоюватимуть місто до кінця.

Мер Харкова Ігор Терехов упевнений, що російські окупаційні війська не зможуть дійти до міста, як лякає українців останні тижні кремлівська пропаганда.

Про це йдеться у репортажі “Української правди” з Харкова.

На запитання УП, чи є у мера Харкова план “Б” на випадок, якщо росіяни прийдуть до міста, Терехов відповів: “Та не прийдуть вони до Харкова. Припиніть! Я впевнений у цьому”.

Очільник міста запевнив, що Сили оборони, влада і харків'яни будуть відстоювати його до кінця.

Терехов сказав, що не залишав місто під час першої спроби росіян захопити його, і не збирається виїжджати з нього і в подальшому.

Нагадаємо, терор Харкова триває. Росія щодня обстрілює місто різними видами зброї по кілька разів на добу. Щодня та щоночі на мирний Харків летять ракети й “Шахеди”. Під ударом цивільна та енергетична інфраструктура. Ворог системно завдає повторних ударів по одній локації. Розглядається питання щодо примусової евакуації людей. Міжнародні видання роблять “прогнози” щодо ймовірного повторного наступу на місто. Українська влада має свої контраргументи. Детальніше — в матеріалі.

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