Стильні стрижки на середнє волосся: "боб", "лоб" та "моб"

Які стрижки на середнє волосся будуть в тренді 2024 року

Стрижки середньої довжини створюють ідеальний баланс між довгим і коротким волоссям, така довжина особливо вигідна для тих, хто має тонке або тонке волосся, оскільки може створити ілюзію об'єму та густоти.

Щоб максимально використати переваги стрижки на середню довжину волосся, важливо враховувати форму обличчя та особисті уподобання — за потреби завжди можна додати додаткові шари, що обрамляють обличчя, об’ємні кучері та хвилі.

Професійні стилісти радять такі стильні стрижки як "лоб" та "моб"на середнє волосся, які підійдуть для тонкого й густого волосся та для власниць різних форм обличчя та безумовно будуть трендовими цього року.

Відрізняються "боб", "лоб" та "моб" довжиною. Традиційний "боб" часто закінчуються на підборідді, "лоб" спадає на ключиці, «моб» ​​закінчується посередині шиї.

"Лоб" із чубчиком-шторкою

Лоб (він же довгий боб) у поєднанні з чубчиком-шторкою, з проділом по центру ніколи не вийде з моди, тому що за словами стилістів «Чубчик-шторка часто використовується для обрамлення обличчя та, зокрема, для додання йому молодості». Він має чудовий вигляд на більшості типів волосся. Чубчик-шторка, коли він опускається до рівня щік, може приховати недоліки обличчя, зробити його меншим і стрункішим.

Стрижки на середню довжину\ фото shefinds.com

Асиметричний "лоб"

Якщо вам потрібно додати текстури тонкому волоссю, стилісти радять звернути увагу на асиметричний лоб, який додає об'єму на кінцях. На думку стилістів асиметрична зачіска з глибоким проділом на волоссі середньої довжини робить зачіску модною, актуальною та позачасовою водночас. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає об'єм та рух у своїй зачісці.

Стрижки на середню довжину\ фото shefinds.com

Кудлатий "боб" із зачесаним чубчиком

Цей стиль - ідеальний вибір для тих, хто хоче надати своїй зачісці кокетливості та вишуканості. Стилісти рекомендують жінкам з довшим волоссям вкоротити волосся трохи до ключиці або вище, що створити певну текстуру.

А тонкий косий чубчик допоможе приховати будь-яке порідіння або випадання волосся на маківці. Чубчик, зачесаний набік робить цю стрижку ще більш ефектною та модерною.

Стрижки на середню довжину\ фото shefinds.com

Кудлатий "лоб"

Багатошаровий, кудлатий лоб може пасувати до більш густого типу волосся або текстури. Ця зачіска підійде жінкам із густішим волоссям, оскільки «зайве укладання тонкого волосся фактично забезпечить протилежний результат».

Стрижки на середню довжину\ фото shefinds.com

Текстурований «Mob»

Ви вже знайомі з класичним «бобом» та «лобом», «моб» ​​відноситься до «середнього бобу». Це універсальна стрижка, яка «має чудовий вигляд майже на будь-якій формі обличчя та типу волосся».

"Моб" можна скоригувати, щоб доповнити ваші риси обличчя та створити привабливий силует.

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