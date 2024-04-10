Стильные стрижки на средние волосы: "боб", "лоб" и "моб"

Какие стрижки на средние волосы будут в тренде 2024 года
Стрижки средней длины создают идеальный баланс между длинными и короткими волосами, такая длина особенно выгодна тем, кто имеет тонкие волосы, поскольку может создать иллюзию объема и густоты.
Чтобы максимально использовать преимущества стрижки на среднюю длину волос, важно учитывать форму лица и личные предпочтения — при необходимости всегда можно добавить обрамляющие лицо дополнительные слои, объемные кудри и волны.
Профессиональные стилисты советуют такие стильные стрижки как "лоб" и "моб" на средние волосы, которые подойдут для тонких и густых волос и для обладательниц различных форм лица и, безусловно, будут трендовыми в этом году.
Различаются "боб", "лоб" и "моб" длиной. Традиционный "боб" часто заканчиваются на подбородке, "лоб" падает на ключицы, «моб» заканчивается посередине шеи.
"Лоб" с челкой-шторкой
Лоб (он же длинный боб ) в сочетании с челкой-шторкой, с пробором по центру никогда не выйдет из моды, потому что по словам стилистов «Чубчик-шторка часто используется для обрамления лица и, в частности, для придания ему молодости». Он выглядит великолепно на большинстве типов волос. Челка-шторка, когда он опускается до уровня щек, может скрыть недостатки лица, сделать его меньшим и стройным.
Асимметричный "лоб"
Если вам нужно добавить текстуры тонких волос, стилисты советуют обратить внимание на асимметричный лоб, который придает объем на концах. По мнению стилистов, асимметричная прическа с глубоким пробором на волосах средней длины делает прическу модной, актуальной и вневременной одновременно. Это идеальный вариант для ищущих объема и движения в своей прическе.
Лохматый "боб" с зачесанной челкой
Этот стиль – идеальный выбор для тех, кто хочет придать своей прическе кокетливости и изысканности. Стилисты рекомендуют женщинам с более длинными волосами укоротить волосы немного до ключицы или выше, что создать определенную текстуру.
А тонкая косая челка поможет скрыть любое поредение или выпадение волос на макушке. Челка, зачесанная набок делает эту стрижку еще более эффектной и модерной.
Лохматый "лоб"
Многослойный, лохматый лоб может подходить к более густому типу волос. Эта прическа подойдет женщинам с более густыми волосами, поскольку «лишняя укладка тонких волос фактически обеспечит противоположный результат».
Текстурированный «Mob»
Вы уже знакомы с классическим «бобом» и «лобом», «моб» относится к «среднему бобу». Это универсальная стрижка, которая «прекрасно выглядит почти на любой форме лица и типа волос».
Моб можно скорректировать, чтобы дополнить ваши черты лица и создать привлекательный силуэт.
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