Стильные стрижки на средние волосы: "боб", "лоб" и "моб"

Какие стрижки на средние волосы будут в тренде 2024 года

Стрижки средней длины создают идеальный баланс между длинными и короткими волосами, такая длина особенно выгодна тем, кто имеет тонкие волосы, поскольку может создать иллюзию объема и густоты.

Чтобы максимально использовать преимущества стрижки на среднюю длину волос, важно учитывать форму лица и личные предпочтения — при необходимости всегда можно добавить обрамляющие лицо дополнительные слои, объемные кудри и волны.

Профессиональные стилисты советуют такие стильные стрижки как "лоб" и "моб" на средние волосы, которые подойдут для тонких и густых волос и для обладательниц различных форм лица и, безусловно, будут трендовыми в этом году.

Различаются "боб", "лоб" и "моб" длиной. Традиционный "боб" часто заканчиваются на подбородке, "лоб" падает на ключицы, «моб» ​​заканчивается посередине шеи.

"Лоб" с челкой-шторкой

Лоб (он же длинный боб ) в сочетании с челкой-шторкой, с пробором по центру никогда не выйдет из моды, потому что по словам стилистов «Чубчик-шторка часто используется для обрамления лица и, в частности, для придания ему молодости». Он выглядит великолепно на большинстве типов волос. Челка-шторка, когда он опускается до уровня щек, может скрыть недостатки лица, сделать его меньшим и стройным.

Стрижки на среднюю длину\ фото shefinds.com

Асимметричный "лоб"

Если вам нужно добавить текстуры тонких волос, стилисты советуют обратить внимание на асимметричный лоб, который придает объем на концах. По мнению стилистов, асимметричная прическа с глубоким пробором на волосах средней длины делает прическу модной, актуальной и вневременной одновременно. Это идеальный вариант для ищущих объема и движения в своей прическе.

Стрижки на среднюю длину\ фото shefinds.com

Лохматый "боб" с зачесанной челкой

Этот стиль – идеальный выбор для тех, кто хочет придать своей прическе кокетливости и изысканности. Стилисты рекомендуют женщинам с более длинными волосами укоротить волосы немного до ключицы или выше, что создать определенную текстуру.

А тонкая косая челка поможет скрыть любое поредение или выпадение волос на макушке. Челка, зачесанная набок делает эту стрижку еще более эффектной и модерной.

Стрижки на среднюю длину\ фото shefinds.com

Лохматый "лоб"

Многослойный, лохматый лоб может подходить к более густому типу волос. Эта прическа подойдет женщинам с более густыми волосами, поскольку «лишняя укладка тонких волос фактически обеспечит противоположный результат».

Стрижки на среднюю длину\ фото shefinds.com

Текстурированный «Mob»

Вы уже знакомы с классическим «бобом» и «лобом», «моб» ​​относится к «среднему бобу». Это универсальная стрижка, которая «прекрасно выглядит почти на любой форме лица и типа волос».

Моб можно скорректировать, чтобы дополнить ваши черты лица и создать привлекательный силуэт.

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