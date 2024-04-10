В Харькове слышны звуки взрывов

Во вторник, 10 апреля, во время воздушной тревоги в Харькове были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

"В Харькове слышен взрыв", — проинформировало "Суспільне". Мониторинговые чаты пишут, что, вероятно, взрывы были за городом.

К слову, с 13:27 в Харьковской области объявлена воздушная тревога. ПС ВСУ предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб в регионе.

Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" информировал об угрозе применения КАБ оккупантами и просил жителей Харькова и области находиться в укрытиях.

Как сообщалось, утром в Одессе раздавались взрывы. Впервые было громко, когда воздушную тревогу не объявляли. Раз взрывы прогремели, когда была угроза ударов ракетами.

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