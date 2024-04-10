Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Харкові чути звуки вибухів

В Харкові чути звуки вибухів

Вибух. / Фото: Associated Press

ПС попереджали про запуски КАБів.

В вівторок, 10 квітня, під час повітряної тривоги у Харкові було чути звуки вибухів

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

"У Харкові чутно вибух", - поінформувало "Суспільне". Моніторингові чати пишуть, що, ймовірно, вибухи були за містом. 

До слова, від 13:27 у Харківській області оголошено повітряну тривогу. ПС ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб у регіоні. 

Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель" інформував про загрозу застосування КАБів окупантами та просив мешканців Харкова та області перебувати в укриттях.

Як повідомлялося, зранку в Одесі лунали вибухи. Вперше гучно було, коли повітряну тривогу не оголошували. Вкотре вибухи пролунали, коли існувала загроза ударів ракетами. 

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація