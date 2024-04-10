В Харкові чути звуки вибухів

В вівторок, 10 квітня, під час повітряної тривоги у Харкові було чути звуки вибухів.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

"У Харкові чутно вибух", - поінформувало "Суспільне". Моніторингові чати пишуть, що, ймовірно, вибухи були за містом.

До слова, від 13:27 у Харківській області оголошено повітряну тривогу. ПС ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб у регіоні.

Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель" інформував про загрозу застосування КАБів окупантами та просив мешканців Харкова та області перебувати в укриттях.

Як повідомлялося, зранку в Одесі лунали вибухи. Вперше гучно було, коли повітряну тривогу не оголошували. Вкотре вибухи пролунали, коли існувала загроза ударів ракетами.

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