Окупанти вдарили ракетою по Одеській області: які наслідки

Масштаби пошкоджень уточнюються.
У вівторок, 10 квітня, російські окупанти атакували Одеську область ракетами. Загарбники завдали ракетного удару з тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомили Сили оборони півдня.
"Ворог продовжує методичний терор Одещини. Знов атакував ракетами з тимчасово окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що росіяни намагаються знищити промисловий потенціал регіону. Саме тому окупаційні війська повторно вдарили по транспортно-логістичній інфраструктурі. Масштаби пошкоджень уточнюються.
В ОК "Південь" наголошують, що наразі інформація про потерпілих не надходила.
Як повідомлялося, зранку в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Повітряні сили попереджали про те, що РФ запустила ракету.