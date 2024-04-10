Окупанти вдарили ракетою по Одеській області: які наслідки

У вівторок, 10 квітня, російські окупанти атакували Одеську область ракетами. Загарбники завдали ракетного удару з тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

"Ворог продовжує методичний терор Одещини. Знов атакував ракетами з тимчасово окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни намагаються знищити промисловий потенціал регіону. Саме тому окупаційні війська повторно вдарили по транспортно-логістичній інфраструктурі. Масштаби пошкоджень уточнюються.

В ОК "Південь" наголошують, що наразі інформація про потерпілих не надходила.

Як повідомлялося, зранку в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Повітряні сили попереджали про те, що РФ запустила ракету.

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