В Одесі знову пролунали вибухи: РФ запустила ракету

У вівторок, 10 квітня, в Одесі вдруге від ранку пролунали вибухи. Цього разу гучно під час повітряної тривоги, яка розпочалася о 10:09.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

"В Одесі пролунав вибух, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - інформує медіа.

Про вибухи в місті інформували різні Телеграм-канали. Зокрема, "Новости Одесса | Одеса" та "Одесса INFO" повідомили про стовп диму в небі, який виник після вибуху.

Зазначимо, що Повітряні сили ЗСУ повідомляли про запуск ракети в напрямку Одещини. Тривога у низці областей пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння з півдня.

Як повідомлялося, близько 09:00 в Одесі також лунали вибухи. Тривога в області не була оголошена. За інформацією моніторингів, ППО відпрацювала по розвідувальному БпЛА.

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