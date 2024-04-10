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В Одесі сталися вибухи (фото)

В Одесі сталися вибухи (фото)

Вибух. / Фото: Associated Press

Тривога оголошена не була.

У вівторок, 10 квітня, в Одесі сталися вибухи. Станом на 09:16 тривога в області не оголошена. 

Про це повідомили місцеві Телеграм-канали та моніторингові чати.

"В Одесі пролунав вибух", - близько 09:00 повідомило "Суспільне". Згодом видання поінформувало про ще один вибух. 

Про звуки вибухів інформували і інші місцеві Телеграм-канали. За інформацією моніторингів, ППО відпрацювала по розвідувальному БпЛА. Офіційної інформації ні від місцевої влади, ні від військових немає. 

Хмара диму, що зʼявилась після вибуху в Одесі. / © Суспільне
Хмара диму, що зʼявилась після вибуху в Одесі. / Фото: Суспільне

Як повідомлялося, вночі окупанти атакували ракетами і дронами Одеську область. Зокрема, росіяни вдарили по об'єктах критичної і транспортно-логістичної інфраструктури.

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