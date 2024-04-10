В Одесі сталися вибухи (фото)

Тривога оголошена не була.
У вівторок, 10 квітня, в Одесі сталися вибухи. Станом на 09:16 тривога в області не оголошена.
Про це повідомили місцеві Телеграм-канали та моніторингові чати.
"В Одесі пролунав вибух", - близько 09:00 повідомило "Суспільне". Згодом видання поінформувало про ще один вибух.
Про звуки вибухів інформували і інші місцеві Телеграм-канали. За інформацією моніторингів, ППО відпрацювала по розвідувальному БпЛА. Офіційної інформації ні від місцевої влади, ні від військових немає.
Як повідомлялося, вночі окупанти атакували ракетами і дронами Одеську область. Зокрема, росіяни вдарили по об'єктах критичної і транспортно-логістичної інфраструктури.