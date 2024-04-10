В Одессе произошли взрывы (фото)

Тревога объявлена не была.
Во вторник, 10 апреля, в Одессе произошли взрывы. По состоянию на 09.16 тревога в области не объявлена.
Об этом сообщили местные телеграммы-каналы и мониторинговые чаты.
"В Одессе раздался взрыв", — около 09:00 сообщило "Общественное". Впоследствии издание проинформировало о еще одном взрыве.
О звуках взрывов информировали и другие местные телеграммы-каналы. По информации мониторингов, ПВО отработало по разведывательному БПЛА. Официальной информации ни от местных властей, ни от военных нет.
Как сообщалось, ночью оккупанты атаковали ракетами и дронами Одесскую область. В частности, россияне ударили по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры.