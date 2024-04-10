В Одессе произошли взрывы (фото)

Тревога объявлена не была.

Во вторник, 10 апреля, в Одессе произошли взрывы. По состоянию на 09.16 тревога в области не объявлена.

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы и мониторинговые чаты.

"В Одессе раздался взрыв", — около 09:00 сообщило "Общественное". Впоследствии издание проинформировало о еще одном взрыве.

О звуках взрывов информировали и другие местные телеграммы-каналы. По информации мониторингов, ПВО отработало по разведывательному БПЛА. Официальной информации ни от местных властей, ни от военных нет.

Облако дыма, появившееся после взрыва в Одессе. / Фото: Суспільне

Как сообщалось, ночью оккупанты атаковали ракетами и дронами Одесскую область. В частности, россияне ударили по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры.

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