Россияне захватили Первомайское – DeepState

Продолжаются активные боевые действия возле Выемки, Красногоровки, Водяного и Роботино.
Российские войска захватили село Первомайское в Донецкой области и продвинулись дальше.
Об этом сообщает DeepState.
В заявлении указано, что российские захватчики смогли проломить оборону стрелкового батальона 59-й ОМПБр и полностью оккупировали Первомайское.
Бои это село начались практически еще в августе 2022 года. Населенный пункт стал одной из самых горячих точек в войне и стоил врагу большой цены.
"К сожалению, немалую цену заплатили и наши защитники, особенно ребята из знаменитой 59 ОМПБр, которые отчаянно держались за каждый подвал и держали оборону, даже находясь в полном окружении", – говорится в сообщении.
Позже в DeepState уточнили, что россияне захватили Первомайское и продвинулись южнее Новокалинового, восточнее Уманского, южнее Новомихайловки.
Продолжаются активные боевые действия возле Выемки, Красногоровки, Водяного и Роботино.
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Напомним, 9 апреля эксперт издания Bild Юлиан Репке заявил, что российские войска зашли в Красногоровку на Донетчине. Вероятно, десятки солдат заняли несколько жилых районов к югу и северу от железнодорожных путей.
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