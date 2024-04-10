Россияне захватили Первомайское – DeepState

Российские войска захватили село Первомайское в Донецкой области и продвинулись дальше.

Об этом сообщает DeepState.

В заявлении указано, что российские захватчики смогли проломить оборону стрелкового батальона 59-й ОМПБр и полностью оккупировали Первомайское.

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Бои это село начались практически еще в августе 2022 года. Населенный пункт стал одной из самых горячих точек в войне и стоил врагу большой цены.

"К сожалению, немалую цену заплатили и наши защитники, особенно ребята из знаменитой 59 ОМПБр, которые отчаянно держались за каждый подвал и держали оборону, даже находясь в полном окружении", – говорится в сообщении.

Позже в DeepState уточнили, что россияне захватили Первомайское и продвинулись южнее Новокалинового, восточнее Уманского, южнее Новомихайловки.

Продолжаются активные боевые действия возле Выемки, Красногоровки, Водяного и Роботино.

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Россияне захватили Первомайское в Донецкой области/Карта DeepState

Напомним, 9 апреля эксперт издания Bild Юлиан Репке заявил, что российские войска зашли в Красногоровку на Донетчине. Вероятно, десятки солдат заняли несколько жилых районов к югу и северу от железнодорожных путей.

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