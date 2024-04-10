Пышные оладьи на кефире: быстрый рецепт

Из кефира можно приготовить воздушные и нежные оладьи. Подавайте их со сметаной, медом или сгущенным молоком. Все ингредиенты обязательно используйте комнатной температуры. Такие оладьи готовятся за 20 минут, а понравятся как детям, так и взрослым.