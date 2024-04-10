Пышные оладьи на кефире: быстрый рецепт

Из кефира можно приготовить воздушные и нежные оладьи. Подавайте их со сметаной, медом или сгущенным молоком. Все ингредиенты обязательно используйте комнатной температуры. Такие оладьи готовятся за 20 минут, а понравятся как детям, так и взрослым.
Ингредиенты
- мука
- 300 г
- кефир 2,5%
- 400 мл
- яйцо
- 1 шт.
- сода
- 0,5 ч. л.
- сахар
- 1 ст. л.
- соль
- щепотка
- растительное масло для жарки
- К теплому кефиру (немного подогрейте) добавьте соду и взбейте венчиком. Затем в эту массу добавьте яйцо, сахар, соль и снова взбейте венчиком. Всыпьте просеянную муку. Перемешайте. Дайте тесту постоять 15 минут.
- На разогретой сковороде с растительным маслом, на среднем огне, обжарьте оладьи с двух сторон 2-3 минуты до золотистой корочки. Тесто аккуратно выкладывайте столовой ложкой на сковороду, набирая его от края (не перемешивайте).
Советы:
- Кефир используйте любой жирности.
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