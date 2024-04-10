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Пышные оладьи на кефире: быстрый рецепт

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
231 ккал
Дата публикации
Просмотры
135
Время на прочтение
1 мин
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Пышные оладьи на кефире: быстрый рецепт

Пышные оладьи на кефире / Фото: Credits

Из кефира можно приготовить воздушные и нежные оладьи. Подавайте их со сметаной, медом или сгущенным молоком. Все ингредиенты обязательно используйте комнатной температуры. Такие оладьи готовятся за 20 минут, а понравятся как детям, так и взрослым.

Ингредиенты

мука
300 г
кефир 2,5%
400 мл
яйцо
1 шт.
сода
0,5 ч. л.
сахар
1 ст. л.
соль
щепотка
растительное масло для жарки
  1. К теплому кефиру (немного подогрейте) добавьте соду и взбейте венчиком. Затем в эту массу добавьте яйцо, сахар, соль и снова взбейте венчиком. Всыпьте просеянную муку. Перемешайте. Дайте тесту постоять 15 минут.
  2. На разогретой сковороде с растительным маслом, на среднем огне, обжарьте оладьи с двух сторон 2-3 минуты до золотистой корочки. Тесто аккуратно выкладывайте столовой ложкой на сковороду, набирая его от края (не перемешивайте).

Советы:

  • Кефир используйте любой жирности.

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