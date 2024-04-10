Курс валют на 10 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро стремительно взлетел вверх.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 10 апреля. Стоимость доллара на 1 коп. больше курса предыдущего дня. Евро же прибавил в цене 15 коп., а польский злотый - 9 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 38,99 грн (+1 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 42,35 грн (+15 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,95 грн (+9 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 38,75 – 39,35 грн
- "ПУМБ" – 38,90 – 39,40 грн
- "УкрСиббанк" — 38,80 — 39,35 грн
- "Укрэксимбанк" – 38,90 – 39,50 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 41,90 – 42,90 грн
- "ПУМБ" – 42,20 – 42,80 грн
- "УкрСиббанк" — 42,00 — 42,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 42,25 – 43,05 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,74 – 9,94 грн
- "ПУМБ" – 9,50 – 9,99 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,70 – 10,00 грн
Напомним, Национальный банк Украины назвал причины роста курса доллара в последнее время. В частности, отмечается, что ситуация на валютном рынке в марте была контролируемой, а курсовые колебания – умеренными.
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