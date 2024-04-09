Курс валют на 9 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 9 апреля. Стоимость доллара на 14 коп. больше курса предыдущего дня. Евро прибавил в цене 11 коп., а польский злотый - 4 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 38,98 грн (+14 коп.)

Курс евро

1 евро – 42,20 грн (+11 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,86 грн (+4 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 38,70 – 39,30 грн

"ПУМБ" – 38,80 – 39,30 грн

"УкрСиббанк" — 38,70 — 39,30 грн

"Укрэксимбанк" – 38,80 – 39,40 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,90 – 42,90 грн

"ПУМБ" – 42,10 – 42,70 грн

"УкрСиббанк" — 41,85 — 42,75 грн

"Укрэксимбанк" – 42,15 – 42,95 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,74 – 9,94 грн

"ПУМБ" – 9,50 – 9,99 грн

"Укрэксимбанк" – 9,70 – 10,00 грн

Напомним, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил – держать "под подушкой" или продавать доллар в апреле. По его словам, девальвация гривны не окажется продолжительной – и курс доллара в апреле снова пойдет вниз.

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