Постное печенье: простой рецепт

Простой рецепт бюджетного печенья на скорую руку без яиц, молока, сливочного масла, которое можно приготовить во время поста. Получается рассыпчатым и просто тает во рту. Понадобятся самые простые ингредиенты: мука, вода, масло растительное,
Ингредиенты
- мука
- 440 г
- вода
- 120 мл
- сахар
- 100 г
- растительное масло
- 120 мл
- разрыхлитель
- 2 ч. л.
- ванильный сахар
- пакетик
- соль
- щепотка
- корица
- В миске соедините муку, разрыхлитель, соль, ванильный сахар, воду, масло и сахар. Замесите мягкое тесто. Выложите в кулек и отправьте в холодильник на 30 минут.
- Для посыпки печенья в мисочке смешайте сахар и корицу. Перемешайте.
- Тесто выложите на рабочую поверхность, слегка присыпанную мукой. Раскатайте в пласт толщиной 5-7 мм, вырежьте формочкой печенье, посыпьте сахаром с корицей.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 10-12 минут до золотистого цвета.
Советы:
- Растительное масло используйте рафинированное.
- Посыпку из сахара и корицы сделайте по своему вкусу.
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