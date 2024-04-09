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Выпечка и мучные блюда
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Постное печенье: простой рецепт

Время готовки
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
420 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
418
Время на прочтение
1 мин
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Постное печенье: простой рецепт

Постное печенье / Фото: Credits

Простой рецепт бюджетного печенья на скорую руку без яиц, молока, сливочного масла, которое можно приготовить во время поста. Получается рассыпчатым и просто тает во рту. Понадобятся самые простые ингредиенты: мука, вода, масло растительное,

Ингредиенты

мука
440 г
вода
120 мл
сахар
100 г
растительное масло
120 мл
разрыхлитель
2 ч. л.
ванильный сахар
пакетик
соль
щепотка
корица
  1. В миске соедините муку, разрыхлитель, соль, ванильный сахар, воду, масло и сахар. Замесите мягкое тесто. Выложите в кулек и отправьте в холодильник на 30 минут.
  2. Для посыпки печенья в мисочке смешайте сахар и корицу. Перемешайте.
  3. Тесто выложите на рабочую поверхность, слегка присыпанную мукой. Раскатайте в пласт толщиной 5-7 мм, вырежьте формочкой печенье, посыпьте сахаром с корицей.
  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 10-12 минут до золотистого цвета. 

Советы:

  • Растительное масло используйте рафинированное.
  • Посыпку из сахара и корицы сделайте по своему вкусу.

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